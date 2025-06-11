Вюсал Гасымлы: Начато новое исследование инвестиционного потенциала тюркских государств

Вюсал Гасымлы: Начато новое исследование инвестиционного потенциала тюркских государств

В настоящее время при поддержке Организации тюркских государств и Тюркского инвестиционного фонда ведется работа над очередным совместным исследованием.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы на мероприятии "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию" в Баку.

По его словам, это исследование охватывает инвестиционный потенциал тюркских государств и возможности устойчивого развития. "В настоящее время мы работаем над новым исследовательским проектом. В рамках этого проекта исследуются инвестиционная среда, возможности поддержки семейного института и другие важные области", - сказал он.

Гасымлы отметил, что география исследования охватывает страны от Венгрии до Кыргызстана.