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Вюсал Гасымлы: Финансовая безопасность Армении под угрозой

Вюсал Гасымлы: Финансовая безопасность Армении под угрозой По итогам I полугодия 2020 года, общий госдолг страны достиг 7,7 млрд долларов США
Бизнес
15 июля 2020 г. 15:16
Вюсал Гасымлы: Финансовая безопасность Армении под угрозой

Экономическое развитие Армении все больше ставится в зависимость от привлекаемых из-за рубежа заимствований.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Согласно статданным Минфина Армении, по итогам I полугодия 2020 года, общий государственный долг страны достиг 7,7 миллиарда долларов США. На долю внешнего долга пришлось 6 миллиардов долларов США. Отметим лишь тот факт, что 80% от общего государственного долга этой страны находится в инвалюте, и устойчивая негативная тенденция в этом направлении говорит о том, насколько хрупка финансовая безопасность этой страны. Так, в настоящее время внешний долг Армении превысил все нормы по финансовой безопасности и достиг 42% ВВП. Следует отметить, что отношение общего госдолга к ВВП в последние годы неуклонно растет. По сравнению с 2015 годом соотношение общего госдолга к ВВП выросло с 48% до 54%, а внешнего госдолга - с 40% до 42%. Всемирный банк прогнозирует, что показатель соотношения госдолга к ВВП ухудшится, достигнув 57,2% к концу года", - сказал он.

По словам Гасымлы, кредиты, привлеченные Арменией из-за рубежа, достигли 4,5 миллиарда долларов США, что составляет 33% ВВП страны: "Больше всего кредитных ресурсов Армения привлекла у структур Всемирного банка (Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития), Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, а из стран – у России, Германии и Японии. Мы надеемся, что эти организации и страны, наблюдая агрессивные и дестабилизирующие действия Армении в регионе, ограничат предоставление этой стране финансовых средств".

"Армения также сильно зависит от денежных переводов из-за рубежа. Так, по данным Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), денежные переводы из-за рубежа в 2019 году составили 11,4% от общего ВВП экономики Армении, и это статистика, основанная на официальных показателях. По этому показателю Армения занимает 153-ю позицию в мире (25-ая с конца). Таким образом, мы видим в какой плачевной ситуации находится экономическая безопасность этой страны".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Ermənistanın maliyyə təhlükəsizliyi təhdidlə üzləşib"

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