Выручка Amazon в первом квартале 2021 года составила рекордную сумму

Выручка от продаж американской корпорации Amazon в первом квартале текущего года составила 108,5 млрд долларов США.

Выручка от продаж американской корпорации Amazon в первом квартале текущего года составила 108,5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании. Данный показатель стал рекордным для этого периода за все время существования Amazon.

За трехмесячный период, завершившийся 31 марта, выручка компании выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Операционные доходы корпорации выросли более чем в два раза и составили 8,9 млрд долларов США против 4 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает журнал Forbes, показатели выручки Amazon превзошли ожидания экспертов на 4 млрд долларов США. Согласно прогнозам компании, выручка от продаж во втором квартале будет составлять от 110 млрд долларов США до 116 млрд долларов США, что на 24-30% превзойдет показатели второго квартала прошлого года.

Глава Amazon Джефф Безос отметил развитие потокового видеосервиса компании. "В то время как Amazon Prime Video исполняется 10 лет, 175 млн пользователей сервиса смотрели там передачи или фильмы в прошлом году, а время просмотров выросло на 70%", - приводит его слова пресс-служба компании.