О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выручка Amazon в первом квартале 2021 года составила рекордную сумму

Выручка Amazon в первом квартале 2021 года составила рекордную сумму Выручка от продаж американской корпорации Amazon в первом квартале текущего года составила 108,5 млрд долларов США.
Бизнес
30 апреля 2021 г. 07:07
Выручка Amazon в первом квартале 2021 года составила рекордную сумму

Выручка от продаж американской корпорации Amazon в первом квартале текущего года составила 108,5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании. Данный показатель стал рекордным для этого периода за все время существования Amazon.

За трехмесячный период, завершившийся 31 марта, выручка компании выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Операционные доходы корпорации выросли более чем в два раза и составили 8,9 млрд долларов США против 4 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает журнал Forbes, показатели выручки Amazon превзошли ожидания экспертов на 4 млрд долларов США. Согласно прогнозам компании, выручка от продаж во втором квартале будет составлять от 110 млрд долларов США до 116 млрд долларов США, что на 24-30% превзойдет показатели второго квартала прошлого года.

Глава Amazon Джефф Безос отметил развитие потокового видеосервиса компании. "В то время как Amazon Prime Video исполняется 10 лет, 175 млн пользователей сервиса смотрели там передачи или фильмы в прошлом году, а время просмотров выросло на 70%", - приводит его слова пресс-служба компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi