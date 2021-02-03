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Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрд

Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрд Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрдАмериканская корпорация Amazon зафиксировала выручку в размере 125,6 млрд долларов США по итогам четвертого квартала 2020 года.
Бизнес
3 февраля 2021 г. 07:36
Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрд

Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрдАмериканская корпорация Amazon зафиксировала выручку в размере 125,6 млрд долларов США по итогам четвертого квартала 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность.

За трехмесячный период, завершившийся 31 декабря, выручка компании впервые превысила отметку в 100 млрд долларов США, поднявшись на 44% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Тогда за аналогичный период компания зафиксировала выручку в размере 87,4 млрд долларов США. В 2020 году выручка превысила ожидания аналитиков, по мнению которых она должна была составить немногим более 119 млрд долларов США.

Выручка Amazon по итогам всего 2020 года выросла на 38% и составила 386,1 млрд долларов США по сравнению с 280,5 млрд долларов США годом ранее. Прибыль в четвертом квартале составила 7,2 млрд долларов США, то есть 14,09 долларов США на одну акцию, а за год - 21,3 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке “Amazon” ötən il 23,1 milyard dollar xalis gəlir əldə edib

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