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    Вусал Гасымлы: Азербайджан может стать основным хабом в регионе

    Об этом сказал исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы на бизнес-форуме© Report

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Нас окружают территории с населением в 300 млн человек и рынком на 3 трлн долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайджан.

    По его словам, Азербайджан может стать основным хабом в регионе: "Азербайджан – один из источников альтернативной энергетики для Евросоюза. Сельское хозяйство и туризм имеют потенциальные возможности для развития".

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