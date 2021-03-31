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ВТО прогнозирует рост мировой торговли товарами в 2021 году на 8%

ВТО прогнозирует рост мировой торговли товарами в 2021 году на 8% В 2022 году рост торговли, скорее всего, замедлится до 4%
Бизнес
31 марта 2021 г. 20:26
ВТО прогнозирует рост мировой торговли товарами в 2021 году на 8%

Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает, что рост мировой торговли товарами в 2021 году составит 8% после зафиксированного в 2020 году спада на 5,3%.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в среду прогнозе организации. В 2022 году ожидается рост на уровне 4%.

"Объем мировой торговли товарами, как ожидается, вырастет на 8% в 2021 году после падения на 5,3% в 2020 году", - отмечает ВТО.

В документе подчеркивается, что в 2022 году "рост торговли, скорее всего, замедлится до 4%". При этом "общий объем торговли останется на уровне ниже тенденции, имевшей место до пандемии", говорится в прогнозе.

В октябре 2020 года ВТО прогнозировала спад в мировой торговле товарами по итогам года на 9,2%.

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