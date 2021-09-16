О нас
Report Georgia
Аудио новости

Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business

Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах
Бизнес
16 сентября 2021 г. 19:23
Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business

Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВБ.

"Руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

Прошлым летом Всемирный банк сообщал, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business для проверки корректности обработки данных. Банк обещал проверить эту обработку в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке World Bank discontinues Doing Business report
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı "Doing Business" hesabatını verməyi dayandıracaq

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi