О нас
Report Georgia
Аудио новости

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).
Бизнес
15 февраля 2021 г. 18:44
Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в понедельник ее кандидатуру утвердил генсовет ВТО.

"Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отмечается, Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову
Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову
15 февраля 2021 г. 18:15
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций
15 февраля 2021 г. 17:37
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
15 февраля 2021 г. 15:15
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
В Азербайджане началось введение второй дозы вакцины от COVID-19 
В Азербайджане началось введение второй дозы вакцины от COVID-19 
15 февраля 2021 г. 12:46
Фоторепортаж поездки Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в особожденные земли
ФотоФоторепортаж поездки Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в особожденные земли
15 февраля 2021 г. 11:49
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
13 февраля 2021 г. 12:40
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi