Впервые за 30 лет Lufthansa покинула ТОП-30 компаний на бирже Германии

Немецкая авиакомпания Lufthansa впервые за несколько десятилетий вышла из главного индекса франкфуртской фондовой биржи DAX.

Как передает Report с о ссылкой на "Коммерсант", это следует из данных биржевой организации Deutsche Boerse AG. Биржа охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Ранее руководство авиакомпании не исключило банкротства в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Акции Deutsche Wohnen SE будут включены в индекс DAX и заменят акции Deutsche Lufthansa AG, основываясь на правиле быстрого выхода. Lufthansa перемещается в индекс MDAX»,— говорится в сообщении.

MDAX — это другой индекс Франкфуртской фондовой биржи. Он объединяет 60 компаний средней капитализации. Изменения в индексе начнут действовать с 22 июня.

Ранее Lufthansa завершила квартал с убытком 2,1 млрд евро. На фоне финансовых проблем компания договорилась с правительством Германии о получении финансовой помощи в размере 9 млрд евро. При этом государство выкупит у компании 20% акций и сможет назначить двух своих представителей в наблюдательный совет. Таким образом, компания впервые с 1997 года может стать частично государственной.