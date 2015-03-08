Вознаграждение главы Fiat-Chrysler за успехи в 2014 году составит 72 млн. долларов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Генеральный директор Chrysler Group LLC и FIAT S.p.A. Серджио Маркионне претендует на получение компенсации за 2014 год в размере 72 млн. долларов. Она состоит в основном из премий и прибыли по акциям из-за слияния компаний, которое привело к росту цен на бумаги на 61%. Об этом говорится в годовом отчете компании, поданном акционерам в четверг, 5 марта, информирует Report со ссылкой на РБК.

Также он получит премию за 2014 год в 12 млн. евро. Деньги будут выплачены, когда он покинет свою должность.

Кроме того, Маркионе полагается 1,62 млн. акций компании, которые будут предоставлены после утверждения решения на годовом собрании акционеров в апреле 2015 года.

По расчетам WSJ, рыночная стоимость такого пакета акций составляла в пятницу, 6 марта, 23 млн. евро. Однако, сам Маркионне планирует проработать в компании как минимум до завершения пятилетнего плана, который завершится в 2018 году.

Пресс-секретарь концерна Fiat Chrysler отказался комментировать зарплату главы компании. Его зарплата превышает оплату руководителей ведущих автомобильных компаний в Европе и США, включая бывшего генерального директора Ford Motor Co. Алана Мулали с объемом вознаграждения в 29,5 млн. долларов.

Серджио Маркионне возглавляет компанию в течение 10 лет.

В прошлом году он получил зарплату и премии на 7 млн. долларов. Кроме того, он получил бонус в 24,7 млн. евро в качестве "признания его вклада в главные стратегические и финансовые достижения группы". В начале 2014 года Fiat объявил о покупке всех акций компании Chrysler, до этого он владел 60% акций. Переговоры о сделке продолжались более года, а сделка была закрыта 20 января. Сумма сделки составила 3,65 млрд. долларов.