Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 22%

В январе-сентябре текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 10 009,7 млн долларов США.

В январе-сентябре текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 10 009,7 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость экспорта соседней страны увеличилась на 24%, до 2 981,3 млн долларов, а стоимость импорта - на 21,6%, до 7 028,4 млн долларов.

В итоге во внешней торговле образовался дефицит в размере 4 047,1 млн долларов, доля которого в общем обороте составила 40,4%.