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Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 22%

Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 22% В январе-сентябре текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 10 009,7 млн долларов США.
Бизнес
13 октября 2021 г. 12:11
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 22%

В январе-сентябре текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 10 009,7 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость экспорта соседней страны увеличилась на 24%, до 2 981,3 млн долларов, а стоимость импорта - на 21,6%, до 7 028,4 млн долларов.

В итоге во внешней торговле образовался дефицит в размере 4 047,1 млн долларов, доля которого в общем обороте составила 40,4%.

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Версия на английском языке Georgia sees 22% growth in foreign trade turnover 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 22% artıb

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