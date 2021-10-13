Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 22%

В январе-сентябре текущего года объем внешнеторгового оборота Грузии составил 10 009,7 млн долларов США.
Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.
Согласно документу, это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За последний год стоимость экспорта соседней страны увеличилась на 24%, до 2 981,3 млн долларов, а стоимость импорта - на 21,6%, до 7 028,4 млн долларов.
В итоге во внешней торговле образовался дефицит в размере 4 047,1 млн долларов, доля которого в общем обороте составила 40,4%.