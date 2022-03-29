Влияние бумажного кризиса в России на Азербайджан: цены растут

Из 16,696 тыс. тонн бумаги и картона, завезенных в Азербайджан в прошлом году 16,168 тыс. тонн или 97%, а также 100% газетной бумаги пришлось на Россию. Как следствие, из-за войны между Россией и Украиной могут возникнуть проблемы с поставками бумажных из

Из 16,696 тыс. тонн бумаги и картона, завезенных в Азербайджан в прошлом году 16,168 тыс. тонн или 97%, а также 100% газетной бумаги пришлось на Россию. Как следствие, из-за войны между Россией и Украиной могут возникнуть проблемы с поставками бумажных изделий.

Глава издательства "Ганун" Шахбаз Худуоглу сообщил Report, что бумага приобретается у фирм и частных лиц, занимающихся этим бизнесом.

По его словам, за последний месяц цена бумаги в стране выросла в несколько раз: "Ранее тонна бумаги стоила 1 380 долларов США. Затем цены выросли до 1 480, 1 500, 1 700 долларов США. Сейчас бумага стоит 2 100 долларов США. На рынке почти заканчивается бумага для книг, которую мы используем. Импорт новых сортов бумаги из других стран ожидается, но не может заменить бумагу из России. Нас ждет кризис. В настоящее время у нас осталось очень ограниченное количество бумаги".

Ш.Худуоглу считает, что увеличатся поставки бумаги из Европы. В настоящее время в качестве альтернативы российской бумаге завозится сырье из Финляндии, Индонезии, Германии: "Бумага из Европы будет стоить дороже. Китай также переживает бумажный кризис, наблюдается рост цен. Потому что Китай также получает древесину из России. Турция также закупала эту продукцию в основном из России и Украины. В целом, на мировом рынке в настоящее время наблюдается дефицит бумаги".

По его словам, есть возможность импортировать бумагу из Таиланда и Китая.

Матанат Намазова, руководитель зарубежного департамента фирмы, поставляющей из России в Азербайджан различные сорта бумаги, также признает, что в настоящее время на российском рынке наблюдается рост цен: "Большую нишу на азербайджанском рынке бумаги занимает Россия. Конечно, это отразится на цене и качестве бумаги в нашей стране. Проблем с логистикой пока нет. Российские поставщики сообщают, что цены растут не по дням, а по часам. Изменится и качество продукции. Если раньше нам посылали график стоимости товара на 2-3 месяца, сейчас график обновляется ежедневно, поскольку меняется курс рубля к доллару. Мы можем узнать, насколько выросли цены, только когда уже отправляют товар".

Аббас Аббасов, занимающийся закупкой бумаги, в основном, из Китая, отмечает, что раньше товар привозили и из Финляндии, сейчас импорт оттуда прекратился: "Проблемы возникли, потому что транзит проходит через Россию. Есть также большие сложности с импортом из Китая. Есть логистические трудности, товар доставляется слишком долго. Цены также неуклонно растут. В настоящее время 1 тонна мелованной глянцевой бумаги стоит 2 100-2 200 долларов США".