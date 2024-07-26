О нас

За I полугодие таможенными органами Азербайджана выявлено более 16 тыс. правонарушений

За I полугодие таможенными органами Азербайджана выявлено более 16 тыс. правонарушений В январе-июне текущего года таможенными органами Азербайджана выявлено 16 645 фактов правонарушений.
Бизнес
26 июля 2024 г. 14:37
За I полугодие таможенными органами Азербайджана выявлено более 16 тыс. правонарушений

В январе-июне текущего года таможенными органами Азербайджана выявлено 16 645 фактов правонарушений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), об этом говорится в отчете о результатах правоохранительной деятельности таможенных органов.

Отмечается, что 670 фактов были уголовного характера, в том числе 79 фактов контрабанды, фактов реализации, хранения или ввоза продукции (товаров), без акцизного знака и подлежащих маркировке акцизным знаком – 52, а также 495 фактов невозврата валютных средств из-за границы, 6 фактов уклонения от уплаты налогов таможенных платежей, иных фактов преступного характера - 52.

По 4 уголовным делам и 4 уголовным материалам, прекращенным в первом полугодии текущего года, оплачено 857 тыс. 183,78 манатов или 86,73% от общего ущерба в размере 988 тыс. 265,1 манатов, нанесенного государственному имуществу, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DGK: Dövlət mülkiyyətinə vurulmuş ziyanın ödənişi 3 dəfə artıb

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi