За I полугодие таможенными органами Азербайджана выявлено более 16 тыс. правонарушений

В январе-июне текущего года таможенными органами Азербайджана выявлено 16 645 фактов правонарушений.

В январе-июне текущего года таможенными органами Азербайджана выявлено 16 645 фактов правонарушений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), об этом говорится в отчете о результатах правоохранительной деятельности таможенных органов.

Отмечается, что 670 фактов были уголовного характера, в том числе 79 фактов контрабанды, фактов реализации, хранения или ввоза продукции (товаров), без акцизного знака и подлежащих маркировке акцизным знаком – 52, а также 495 фактов невозврата валютных средств из-за границы, 6 фактов уклонения от уплаты налогов таможенных платежей, иных фактов преступного характера - 52.

По 4 уголовным делам и 4 уголовным материалам, прекращенным в первом полугодии текущего года, оплачено 857 тыс. 183,78 манатов или 86,73% от общего ущерба в размере 988 тыс. 265,1 манатов, нанесенного государственному имуществу, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.