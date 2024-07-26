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АСА и Академия госуправления подписали Меморандум о взаимопонимании

АСА и Академия госуправления подписали Меморандум о взаимопонимании Между Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) и Академией государственного управления при президенте Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
26 июля 2024 г. 14:24
АСА и Академия госуправления подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) и Академией государственного управления при президенте Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает Report, информацию распространила АСА.

Исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев сообщил, что ассоциация сотрудничает со многими высшими учебными заведениями. Он выразил уверенность, что сотрудничество с академией также принесет плодотворные результаты.

Ректор академии Урхан Алекперов рассказал о важности страховых услуг в современную эпоху и подчеркнул роль страхового механизма в управлении рисками.

Он отметил, что выпускники Академии госуправления работают во многих государственных учреждениях: "Желательно, чтобы были установлены отношения и со страховым сектором".

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Версия на азербайджанском языке ФотоASA və Dövlət İdarəçilik Akademiyası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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