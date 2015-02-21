​Виновные в искусственном завышении цен будут наказаны

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министерство экономики и промышленности распространило заявление в связи с возможными случаями злоупотребления на потребительском рынке, связанными с изменением курса маната. Об этом Report сообщили в министерстве.

По информации, Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана усилила меры контроля для предотвращения возможных случаев злоупотребления и искусственного завышения цен на потребительском рынке, и в зависимости от результатов будут предприняты меры в соответствии с законодательством.

Отметим, что, согласно решению Правления Центрального банка от 21 февраля 2015 года, по состоянию на 21 февраля 2015 года, официальный курс 1 доллара составил 1.05 AZN.