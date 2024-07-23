Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования

Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере обмена технологиями, образования и поддержки бизнеса.

Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере обмена технологиями, образования и поддержки бизнеса.

Как сообщает Report, об этом сказала член Исполнительного комитета Национальной ассоциации предпринимателей Вьетнама Тринь Тхи Ту Ха на встрече с азербайджанскими и вьетнамскими предпринимателями.

Она отметила, что Вьетнам намерен продолжать сотрудничество с Азербайджаном: "Ассоциация намерена совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана организовать семинары, бизнес-форумы. Мы также планируем создать Азербайджано-вьетнамский деловой совет".

Представитель ассоциации добавила, что, воспользовавшись созданными возможностями, вьетнамские студенты приезжают в Азербайджан в основном для получения образования в нефтяной сфере.