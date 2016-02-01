Ведущие экономисты мира оценили в 20% вероятность рецессии в США

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Главные экономисты мира оценивают в 20% вероятность попадания экономики США в рецессию в 2016 году, передает RNS со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что в связи с этим снижается вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дальше повышать ставку.

Опрос FT, в котором участвовал 51 экономист, прошел в первые дни после январского заседания ФРС. В аналогичном опросе FT в декабре экономисты оценивали возможность рецессии в США в 15% в течение следующих двух лет.

В настоящее время они оценивают такую возможность как один к пяти в ближайшие 12 месяцев, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru. Эксперты назвали среди причин такого мнения неустойчивость мировых финансовых рынков и не слишком обнадеживающие данные экономических отчетов США и Китая.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую ставку без изменений на уровне 0,25–0,5%.