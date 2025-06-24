ВБ обнародовал прогноз по влиянию жары на экономику Азербайджана до 2030 года

ВБ: Экстремальная жара может ежегодно обходиться городам Европы и Центральной Азии в 2,5% ВВП к 2050 году

Города Европы и Центральной Азии (ЕЦА) сталкиваются с устойчивым ростом температур, который уже в ближайшие десятилетия может утроить количество смертей от жары и привести к снижению годового ВВП региона на 2,5% к 2050 году.

Как передает Report, об этом говорится в совместном отчете Всемирного банка (ВБ) и Глобального фонда по снижению риска бедствий под названием “Невыносимо: как города Европы и Центральной Азии могут выжить и процветать в более жарком будущем”.

Согласно документу, к середине века число жарких дней в крупнейших городах региона, где проживает более 70% населения, может вырасти более чем в три раза. Особенно уязвимыми окажутся Южная Европа и Турция - в некоторых городах жара может длиться на 40-70 дней дольше ежегодно.

“Экстремальная жара нарушает работу транспорта, вызывает перегрузки энергосистем, усиливает засухи и пожары, ухудшает качество воздуха, снижает трудоспособность и производственные объемы - особенно в таких сферах, как строительство, транспорт и туризм”, - говорится в отчете.

Как отметил региональный директор ВБ по Европе и Центральной Азии Самех Вахба, волны жары делают города менее пригодными для жизни, особенно для пожилых людей, детей и малоимущих слоев населения.

Для снижения риска потерь ВБ рекомендует уже сегодня внедрять меры адаптации, в числе которых системы раннего оповещения, охлаждающие центры в уязвимых районах, устойчивые к жаре стройматериалы, климатоориентированное градостроительное планирование.

Наибольший уровень избыточной смертности - 25-27,5 случая на 100 тыс. человек - зафиксирован в городах с теплым климатом, таких как Яссы (Румыния), Ашхабад (Туркменистан), Баку (Азербайджан) и Осиек (Хорватия).

По данным Международной организации труда (МОТ), только к 2023 году в регионе было утрачено эквивалент более 87 000 рабочих мест из-за роста температуры.

Из них 22 200 - в Узбекистане, 17 800 - в Азербайджане, 16 100 - в Турции.

Согласно отчету, наиболее уязвимым оказался Азербайджан: в стране было потеряно 0,38% всех рабочих часов. Потери по секторам в городах страны составили: в строительстве - 0,76%, промышленности - 0,36%, в секторе услуг - 0,8%.

Прогноз Всемирного банка на 2030 год еще тревожнее: в сфере услуг в Азербайджане может быть утрачено 1% рабочих часов, в промышленности - свыше 3%, в строительстве (даже при наличии тени) — до 7%.