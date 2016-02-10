​ВБ: Необходимо повысить экономическую устойчивость Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Цены на нефть на мировом рынке еще некоторое время останутся на прежнем уровне. Я считаю, что следует еще больше повысить экономическую устойчивость Азербайджана".

Как сообщает Report, с этим заявлением выступила на проходящем в Баку налоговом форуме глава постоянного представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко.

По словам Л.Лещенко, следует продолжить реформы в Азербайджане: "Повышение лимита на упрощенный налог со 120 до 200 тыс. манатов является положительным шагом. Однако следует учесть и теневую экономику. По некоторым данным, на ее долю приходится 32%, по другим - 50%. Естественно, предприниматели прибегают к различным методам, чтобы снизить налоговую нагрузку. С этой позиции, очень важно упрощение налоговой системы".