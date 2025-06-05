Валех Алескеров: Инвесторам будет представлена территория площадью 138 га в СЭЗ Алят

15:54

В ближайшее время инвесторам в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят будет представлена территория площадью 138 гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета Директоров уполномоченного органа СЭЗ Алят Валех Алескеров на Азербайджано-Китайской конференции по экономическому и торговому сотрудничеству.

По его словам, СЭЗ Алят, благодаря многим преимуществам является самой привлекательной свободной экономической зоной в регионе: "Это подтверждает и наш сегодняшний опыт. Будущим инвесторам хотел бы сообщить, что сегодня на первом этапе мы готовы предоставить им в СЭЗ территорию в 60 гектаров. В ближайшее время будет предложено ещё 138 гектаров".

Алескеров добавил, что через полутора лет будет подготовлена дополнительная территория площадью 364 гектара: "Общая площадь зоны составляет не менее 6 500 гектаров, и мы готовы выделить участки любого объема и под любые нужды компаний".