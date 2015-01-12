Вагит Алекперов за ночь потерял 5% своего состояния

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате падения доллара США на мировом рынке в конце прошлой недели 9 января 200 миллиардеров потеряли в целом 11,3 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, 13 из 15-ти российских граждан, входящих в список 200 самых богатых людей мира, потеряли в целом 1,3 млрд. долларов, что составляет 11,5% от общего ущерба.

Лидером среди понесших убытки российских богачей стал предприниматель азербайджанского происхождения, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его убытки оцениваются в 403,8 млн. манатов, что составляет 31,1% от общей суммы убытков 13-ти богачей. Это составляет 4,7% его 8,3-миллиардного состояния.

Российские миллиардеры Алишер Усманов и Андрей Мельниченко заработали на варьировании курса. Так, 9 января А.Усманов заработал 100,5 млн. долларов, т.е. сумму в объеме до 0,7% своего 14-миллиардного состояния, А.Мельниченко же заработал 16,5 млн. долларов, т.е. сумму в объеме 0,1% своего 9,1-миллиардного состояния.