В Женеве прошла панельная дискуссия, посвященная WUF13

В Женеве состоялась панельная дискуссия на тему совместного решения глобального жилищного кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию WUF13, мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви в партнерстве с Офисом ООН в Женеве.

С основными докладами выступили председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

Мероприятие объединило более 50 высокопоставленных международных участников, представляющих свыше 30 стран. В ходе обсуждений была подчеркнута срочная необходимость коллективных действий для защиты международного права и общественного благосостояния, а также отмечено, что обеспечение достойного жилья является центральным элементом устойчивого городского развития и отражено в Стратегическом плане UN-Habitat на 2026–2029 годы.

Выступая на панели, Анар Гулиев заявил, что многосторонний подход остается наиболее эффективным инструментом для решения глобальных вызовов, включая изменение климата, стремительную урбанизацию, социальное неравенство и устойчивое развитие. Он подчеркнул, что именно города и населенные пункты являются ключевыми пространствами, где глобальные решения могут быть реализованы на практике.

В завершение своего выступления Анар Гулиев пригласил международных партнеров принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года.