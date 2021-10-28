В Южной Корее шесть компаний отзовут почти 330 тыс. транспортных средств

Шесть автопроизводителей в Южной Корее приняли решение об отзыве в общей сложности 327 598 автомобилей и мотоциклов для замены неисправных компонентов.

Шесть автопроизводителей в Южной Корее приняли решение об отзыве в общей сложности 327 598 автомобилей и мотоциклов для замены неисправных компонентов.

Как передает Report, об этом со ссылкой на заявление министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило агентство Yonhap .

Согласно данным ведомства, речь идет о компаниях Hyundai Motor, Volvo Korea, Kia, Mclaren, Husqvarna Motorcycles Korea и Myeong Won INC, производящей мотоциклы Fleta.

Данное решение коснется 20 моделей транспортных средств означенных производителей. Как отмечается, проблемы зафиксированы в том числе в тормозных системах, устройствах надува подушки безопасности, а также системе подачи топлива.

Компании намерены приступить к ремонту или замене деталей 28 октября.