В Туркменистане разместят сейсмостанции производства Азербайджана

В Туркменистане планируется разместить азербайджанские сейсмологические станции RNM ASP, которые посредством анализа акустических шумов способны спрогнозировать вероятность землетрясений

В Туркменистане планируется разместить азербайджанские сейсмологические станции RNM ASP, которые посредством анализа акустических шумов способны спрогнозировать вероятность землетрясений, передает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

Станции RNM ASP осуществляют анализ улавливаемых сейсмоакустических шумов с целью прогноза вероятности возникновения землетрясений. О возможностях своей разработки азербайджанские деятели науки рассказали в специально созданной презентации. Отмечается, что сейсмостанция серии RNM ASP – инновационное изобретение, обеспечивающие выполнение раннего выявления и упреждение землетрясений. Их работа базируется на новейшей nоise-технологии. В Азербайджане уже действует около 10 подобных конструкций. Посредством анализа акустических шумов они обеспечивают оперативное выявление аномальной сейсмической активности с дальнейшим её мониторингом.

Проект предполагает установку 22 новых сейсмостанций, отслеживающих деятельность вулканов. Станции, уже действующие в Азербайджане, планируется в дальнейшем объединить с сетью таких же, которые будут возведены на территории Туркменистана.