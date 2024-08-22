В Ташкенте прошел Узбекско-Азербайджанский бизнес-форум

В Ташкенте, при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Министерства экономики Азербайджана и при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Агентства по привлечению иностран

В Ташкенте, при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Министерства экономики Азербайджана и при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Агентства по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана, проведен Узбекско-Азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Report, в работе форума, помимо официальных лиц с обеих сторон, приняли участие до 300 предпринимателей, работающих в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, автомобилестроения, транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и других областях.

На форуме выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Было подчеркнуто особое значение, которое придается развитию экономического сотрудничества между нашими странами. Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего партнерства. Отмечена важная роль совместных деловых мероприятий для определения новых проектов и направлений сотрудничества, а также успешной реализации инициатив.

По информации, торговый оборот между странами динамично растет. Отмечено, что в рамках совместной Дорожной карты по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы, планируется реализовать проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, строительства, фармацевтики и автомобильной промышленности. Особо отмечена роль Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании с уставным капиталом 500 млн долларов США. Доведено до сведения, что в настоящее время компания проводит анализ по финансированию 15 совместных проектов, предпринимателям предложено воспользоваться возможностями инвестиционной компании.

Также отмечена успешная совместная деятельность двух стран в рамках региональных транспортных и энергетических инициатив. Подчеркнута важность экспорта "зеленой" энергии через территорию Азербайджана из стран Центральной Азии в Европу.

На форуме была представлена информация о благоприятной инвестиционной и деловой среде, созданной в Азербайджане для инвесторов, возможностях, предоставляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

На мероприятии также выступили исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, генеральный директор компании Businesstex Нодир Пулатов, генеральный директор компании Iticket Azerbaijan Камран Абасов, коммерческий директор группы компаний Bazalt Uzbekistan Темур Мамадаминов, которые рассказали о реализуемых совместных проектах и двусторонних инвестиционных перспективах. Генеральный директор Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании Назим Гаджиев рассказал о возможностях взаимного инвестирования, почетный консул Узбекистана в Азербайджане Кянан Джалилов - о расширении торгово-экономического партнерства.

На форуме был продемонстрирован видеоролик посвященный азербайджано-узбекским отношениям.

В рамках бизнес-форума состоялся обмен подписанными документами по сотрудничеству в сферах энергетики, образования, логистики, строительства, расширении связей между Баку и Ташкентом, а также об установлении побратимских отношений между городами Джизак (Узбекистан) и Губа (Азербайджан), Шахрисабз (Узбекистан) и Бейлаган (Азербайджан).

Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.