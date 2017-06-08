В структуре экспорта Азербайджана в страны ЕС 96% пришлось на фундук

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Евросоюзом в аграрной сфере составил 240,7 млн долларов в 2016 году.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов.

"Азербайджан импортировал из стран ЕС товары на 166,7 млн долларов в прошлом году, экспортировал товары на 74,7 млн долларов. Основу импорта составили племенные животные, напитки, детское питание, овощные консервы. На долю фундука пришлось 96%, гранатового сока – 1,7% экспорта".

Замминистра подчеркнул, что имеется большой потенциал для увеличения товарооборота со странами ЕС.