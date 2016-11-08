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    В Стамбуле пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия

    Форум назначен на 16 ноября

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле (Турция) пройдет V бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия.

    Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), форум состоится 16 ноября при поддержке министерства экономики и организации Azpromo.

    В ходе мероприятия члены азербайджанской делегации проведут двусторонние встречи, целью которых является поиск деловых партнеров и налаживание бизнес-связей.

    Желающим принять участие на форуме следует обращаться в Azpromo.

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