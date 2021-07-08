В Стамбуле начал работу 24-й Евразийский экономический саммит

Сегодня в турецком городе Стамбул начал работу 24-й Евразийский экономический саммит.

Сегодня в турецком городе Стамбул начал работу 24-й Евразийский экономический саммит.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие, которое завершится завтра, было организовано турецким Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group при поддержке Азербайджана.

В связи с пандемией COVID-19 часть участников принимает участие в саммите по видеосвязи, в мероприятии представлены официальные лица, руководители международных организаций, бывшие главы государств и правительств.

На саммите были зачитаны письма от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Письма зачитали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Затем председатель Фонда стратегических и социальных исследований Marmara Group Аккан Сувер рассказал о задачах, стоящих перед Евразийским экономическим саммитом.