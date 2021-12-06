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В США началось расследование против компании Tesla

В США началось расследование против компании Tesla Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование против компании Tesla из-за неисправностей в производимых ею солнечных панелях.
Бизнес
6 декабря 2021 г. 19:11
В США началось расследование против компании Tesla

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование против компании Tesla из-за неисправностей в производимых ею солнечных панелях.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, расследование началось после того, как бывший сотрудник компании Стивен Хенкес в 2019 году подал жалобу. Согласно его письму, Tesla и компания SolarCity, которые в 2016 году слились воедино, не уведомили акционеров о рисках возгорания из-за неисправностей в солнечных панелях.

Tesla также не уведомила своих клиентов о возможных случаях пожара из-за неисправности в электрических разъемах. из-за чего пострадали свыше 60 тыс. клиентов компании и 500 предприятий.

По данным агентства, в 2019 году американская компания Walmart подала иск против Tesla. Она заявила, что солнечные системы Tesla, которые были установлены на крышах магазинов Walmart, привели к семи случаям пожара. Тогда Tesla опровергла обвинения, а позже компаниям удалось решить спор.

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