В сентябре расходы Грузии на сигареты из Азербайджана выросли на 47%
Бизнес
- 08 ноября, 2025
- 17:16
В январе-сентябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана сигареты на сумму 28 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Азербайджан занимает 2-е место среди стран-экспортеров сигарет в Грузию.
В сентябре Грузия закупила сигареты из Азербайджана на сумму 5 млн долларов США, что на 47% больше, чем годом ранее.
За первые 9 месяцев текущего года Грузия импортировала сигареты из зарубежных стран на сумму 115 млн долларов США, что на 6% меньше, чем годом ранее.
В 2024 году Грузия импортировала сигареты на сумму 158,6 млн долларов США, из которых 32,2 млн долларов США пришлось на долю Азербайджана.
