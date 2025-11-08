Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В сентябре расходы Грузии на сигареты из Азербайджана выросли на 47%

    Бизнес
    • 08 ноября, 2025
    • 17:16
    В январе-сентябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана сигареты на сумму 28 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Азербайджан занимает 2-е место среди стран-экспортеров сигарет в Грузию.

    В сентябре Грузия закупила сигареты из Азербайджана на сумму 5 млн долларов США, что на 47% больше, чем годом ранее.

    За первые 9 месяцев текущего года Грузия импортировала сигареты из зарубежных стран на сумму 115 млн долларов США, что на 6% меньше, чем годом ранее.

    В 2024 году Грузия импортировала сигареты на сумму 158,6 млн долларов США, из которых 32,2 млн долларов США пришлось на долю Азербайджана.

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret alışına çəkdiyi xərci sentyabrda 47 % artıb

    Лента новостей