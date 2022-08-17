В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок

В сентябре-ноябре текущего года в Бакинском Экспо-центре пройдут восемь выставок при организации компаний «Caspian Event Organisers» и «Iteca Caspian».

В сентябре-ноябре текущего года в Бакинском Экспо-центре пройдут восемь выставок при организации компаний «Caspian Event Organisers» и «Iteca Caspian».

Об этом Report сообщили в «Caspian Event Organisers».

Cезон стартует c 4-ой Азербайджанской Международной Оборонной Выставки ADEX, которая состоится с 6 по 8 сентября в Баку Экспо Центре. Выставка современного вооружения и техники ADEX продемонстрирует силу и мощь оборонно-промышленного комплекса Азербайджанской Республики и разработки мировых компаний. ADEX проводится впервые после победы Азербайджана во второй Карабахской войне, благодаря этому выставка приобретает особое значение.

Параллельно с ADEX состоится 13-ая Международная Выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian. Выставка Securex Caspian – это международное событие, на которой будут продемонстрированы перспективные образцы техники, комплексных систем безопасности и вооружения для правоохранительных органов, пограничных, спасательных, пожарных и специальных служб. На выставке будут представлены компании из Азербайджана, Беларуси, Израиля, Китая, Республики Корея, Российской Федерации и других стран.

Далее c 5 по 9 октября продолжит выставочный сезон 8-я Бакинская Международная Книжная Выставка «Baku International Book Fair». На выставке в течение 5 дней примут участие ряд местных и зарубежных издательств и типографий, а также книжных магазинов, вузы, культурные центры, музеи и т.д. Целью выставки является продвижение и популяризация книги и чтения, ознакомление с книгопечатной продукцией азербайджанских и иностранных издательств, поддержка издательского дела, знакомство издательств с книжными магазинами для потенциального сотрудничества, обмен опыта и идей по развитию книжного бизнеса в эпоху цифровых технологий.

Одним из важных событий для выставочной индустрии Азербайджана в 2022 году станет 2-ая Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» Rebuild Karabakh, которая состоится с 19 по 21 октября в Баку Экспо Центре. В этом году выставка соберет компании из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Российской Федерации, Узбекистана и других стран.

Rebuild Karabakh 2022 предоставит возможность для создания коммуникационной платформы для бизнес-диалога между представителями местных и зарубежных компаний, а также соответствующих государственных структур и организаций, которые представят свои проекты и стратегии восстановления Карабаха.

В эти же даты состоятся: 27-ая Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» BakuBuild и 14-ая Международная Выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» AquaTherm Baku.

Помимо местных компаний на выставке BakuBuild свои услуги и новинки представят компании из Венгрии, Германии, Индии, Ирана, Италии, Российской Федерации, Румынии, Турции, Швеции и так далее.

В свою очередь выставка Aquatherm Baku 2022 соберет компании из Азербайджана, России, Италии, Турции и ряда других стран. Среди представленных секторов можно выделить: фитинги и задвижки; отопительные системы; трубы и трубопровод; сантехника и сантехническое оборудование; водоснабжение и очистка сточных вод; кондиционирование; вентиляторы и многое другое.

Выставочный сезон завершат Международная Выставка Медицинских Инноваций «Medinex» и Азербайджанская Международная Выставка Индустрии Красоты «Beauty Azerbaijan», которые пройдут с 3 по 5 ноября в Баку Экспо Центре.

Medinex - это ключевое комплексное мероприятие в сфере медицины и здравоохранения в Азербайджане и место встречи производителей, дистрибьюторов и профессионалов отрасли. Выставка проходит при поддержке Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана - (TƏBİB) и Государственного Агентства обязательного медицинского страхования. На выставке будут представлены: медицинское оборудование, медицинские изделия, медицинский туризм, медицинское образование, лекарственные препараты, витамины и БАД-ы, инновационное лабораторное оборудование, оптика, стоматология, информационные технологии в медицине и многое другое. Beauty Azerbaijan представит изделия для косметологии и эстетической медицины, парфюмерию, средства личной гигиены, натуральную косметику, cредства по уходу за волосами и телом, декоративную косметику, профессиональную косметику, салонное оборудование и парикмахерские принадлежности и многое другое станут неотъемлемой частью выставки.