Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В РФ хотят повысить НДС до 22% для обеспечения растущих расходов на оборону

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 10:22
    Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности.

    Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.

    В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.

    Россия НДС ставка Минфин
    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

