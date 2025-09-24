В РФ хотят повысить НДС до 22% для обеспечения растущих расходов на оборону

Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности.

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.

В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.