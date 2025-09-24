İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:31
    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Rusiyanın Maliyyə Nazirliyi ümumi əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) dərəcəsinin 2 faiz bəndi - 20 %-dən 22 %-ə qədər artırılmasını təklif edir.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, ƏDV-nin artırılmasından əldə ediləcək vəsait ilk növbədə müdafiə və təhlükəsizliyin maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulub.

    Bütün sosial baxımdan əhəmiyyətli mallar - ərzaq məhsulları, dərmanlar və tibbi məhsullar, uşaq malları və digərləri üçün 10 %-lik güzəştli ƏDV dərəcəsi saxlanılır.

    Qəbul ediləcəyi təqdirdə, Rusiya Vergi Məcəlləsinə düzəlişlər 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

    Rusiya ƏDV Rusiya-Ukrayna müharibəsi
