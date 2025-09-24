Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər
Biznes
- 24 sentyabr, 2025
- 10:31
Rusiyanın Maliyyə Nazirliyi ümumi əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) dərəcəsinin 2 faiz bəndi - 20 %-dən 22 %-ə qədər artırılmasını təklif edir.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, ƏDV-nin artırılmasından əldə ediləcək vəsait ilk növbədə müdafiə və təhlükəsizliyin maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Bütün sosial baxımdan əhəmiyyətli mallar - ərzaq məhsulları, dərmanlar və tibbi məhsullar, uşaq malları və digərləri üçün 10 %-lik güzəştli ƏDV dərəcəsi saxlanılır.
Qəbul ediləcəyi təqdirdə, Rusiya Vergi Məcəlləsinə düzəlişlər 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.
