В результате ракетного удара по Барде ранены двое сотрудников Yelo Bank

Сегодня примерно в 13:00 Вооруженные силы Армении нанесли удары с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб по территории города Барда, в результате чего пострадали в том числе двое сотрудников ОАО Yelo Bank.
По полученной Report информации, состояние одного из сотрудников тяжелое, а другого - удовлетворительное.
В результате происшествия погибли 19 человек, около 60 получили ранения, а объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства получили серьезные повреждения.