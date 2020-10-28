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Report Georgia

В результате ракетного удара по Барде ранены двое сотрудников Yelo Bank

В результате ракетного удара по Барде ранены двое сотрудников Yelo Bank Сегодня примерно в 13:00 Вооруженные силы Армении нанесли удары с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб по территории города Барда, в результате чего пострадали в том числе двое сотрудников ОАО Yelo Bank.
Бизнес
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28 октября 2020 г. 15:34
В результате ракетного удара по Барде ранены двое сотрудников Yelo Bank

Сегодня примерно в 13:00 Вооруженные силы Армении нанесли удары с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб по территории города Барда, в результате чего пострадали в том числе двое сотрудников ОАО Yelo Bank.

По полученной Report информации, состояние одного из сотрудников тяжелое, а другого - удовлетворительное.

В результате происшествия погибли 19 человек, около 60 получили ранения, а объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства получили серьезные повреждения.

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Версия на азербайджанском языке Bərdəyə raket zərbəsi nəticəsində “Yelo Bank”ın 2 əməkdaşı yaralanıb

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