В портал Azexport.az поступили заявки на 556,6 млн долларов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Общая сумма заявок на экспорт, поступивших из 78 стран мира в портал Azexport.az в период с 1 января 2017 года по 31 января 2018 года, составила 556,6 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Рамиль Гусейн.

Он отметил, что только в январе 2018 года в портал Azexport.az поступили заявки на общую сумму 81,5 млн манатов.

"В январе 2018 года в первую пятерку по заявкам на экспорт вошли Россия (22%), Турция (8%), Украина (8%), Саудовская Аравия (6%) и Объединенные Арабские Эмираты (6%)", - сказал представитель ЦАЭРК.