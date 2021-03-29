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В Нахчыване упростят таможенные проверки продукции на экспорт

В Нахчыване упростят таможенные проверки продукции на экспорт Министерство экономики, Государственный таможенный комитет Нахчывана проведут работу в этом направлении
Бизнес
29 марта 2021 г. 13:34
В Нахчыване упростят таможенные проверки продукции на экспорт

В Нахчыване предусматривается создание необходимых условий для производителей экспортно-ориентированной продукции, упрощение таможенных проверок.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении об утверждении "Государственной программы по стимулированию производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике на 2021-2025 годы".

Министерство экономики, Государственный таможенный комитет Нахчывана проведут работу в этом направлении.

В рамках госпрограммы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, повышение экспортного потенциала производимой продукции, строительство перерабатывающих предприятий на базе сельскохозяйственного производства.

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