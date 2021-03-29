В Нахчыване упростят таможенные проверки продукции на экспорт

Министерство экономики, Государственный таможенный комитет Нахчывана проведут работу в этом направлении

В Нахчыване предусматривается создание необходимых условий для производителей экспортно-ориентированной продукции, упрощение таможенных проверок.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении об утверждении "Государственной программы по стимулированию производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике на 2021-2025 годы".

Министерство экономики, Государственный таможенный комитет Нахчывана проведут работу в этом направлении.

В рамках госпрограммы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, повышение экспортного потенциала производимой продукции, строительство перерабатывающих предприятий на базе сельскохозяйственного производства.