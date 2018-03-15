В Москве открывается Бизнес-клуб при Торговом представительстве Азербайджана в России

Москва. 15 марта. REPORT.AZ/ В Московском государственном институте международных отношений состоялось мероприятие, посвященное идее создания Бизнес-клуба при Торговом представительстве Азербайджана в России, сообщает российское бюро Report.

Основной целью клуба было заявлено развитие экономических отношений между Россией и Азербайджаном. Бизнес-клуб планирует включить в свои ряды молодых, успешных, движимых новыми идеями предпринимателей, готовых к конструктивной коммуникации, желающих завязать или расширить и углубить свои деловые связи с Азербайджаном.

Торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев поблагодарил собравшихся представителей бизнес-кругов за поддержку его идеи.

"За год с небольшим только у меня появилось много интересных контактов: от отрасли сельского хозяйства, торговли оборудования и ритейла до IT-технологий, сферы бизнес-образования и прочее, которыми с большим удовольствием я готов поделиться с вами. И уверен, мы все получим от этого мультипликативный эффект, откроем новые возможности, обрисуем новые перспективы своей активности и целеустремленности", - сказал он.

Итогами своей недавней плодотворной поездки в Баку поделились представители МБА программы Школы бизнеса МГИМО. Среди них руководители и владельцы российских, казахстанских и азербайджанских компаний нефтегазового и финансово-инвестиционного секторов, представители таких компаний, как "Газпромнефть", "КазМунайГаз", VYGON Consulting, "Газпром Автоматизация" и других. Данная поездка позволила молодым предпринимателям установить важные деловые контакты в бизнес-среде, обменяться опытом, и наметить много интересных и перспективных направлений в различных сферах деятельности.

Итоги этой поездки и легли в основу концепции Бизнес-клуба. Его участники проработали задачи и ближайшие мероприятия клуба: креативная сессия (формирование идей для стартапа и инструментов усиления своего дела); "Фабрика бизнес-идей"; мастер-классы от эффективных бизнес-тренеров; индивидуальные коуч-сессии с экспертами; вебинары от известных спикеров и предпринимателей России; работа участников в рамках онлайн-площадки 24/5.

В дальнейшем встречи Бизнес-клуба планируется проводить на площадке МГИМО.