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    ​В Москве обсудили вопросы азербайджано-российского экономического сотрудничества

    В декабре в Баку состоится Межрегиональный форум Азербайджан-Россия

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в России министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев 15 июня встретился с министром экономического развития этой страны Алексеем Улюкаевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, в ходе встречи обсуждались торгово-экономические связи между странами и перспективы расширения сотрудничества, транзитные возможности, созданные благодаря транспортному коридору Север-Юг, а также вопросы развития коридора.

    Ш.Мустафаев высоко оценил азербайджано-российские связи: “Азербайджан и Россия подписали более 170 документов, охватывающих 50 секторов экономики. Россия – один из основных торговых партнеров Азербайджана. Сейчас в Азербайджане действуют около 600 компаний с российским капиталом. Азербайджанские компании также осуществляют успешную деятельность в России. Прямые инвестиции российской стороны в экономику Азербайджана превышают 3 млрд. долларов, азербайджанской стороны в экономику России – 1 млрд. доллар”.

    Российский министр А.Улюкаев подчеркнул, что азербайджано-российские связи успешно развиваются в различных сферах, в том числе, экономике: “Обе страны имеют большой потенциал для расширения сотрудничества. Эффективное использование имеющихся возможностей может сыграть значимую роль в развитии двусторонних связей”.

    В ходе встречи стороны достигли договоренности о проведении в Азербайджане в декабре этого года VII Межрегионального форума Азербайджан-Россия. 

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