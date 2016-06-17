​В Москве обсудили вопросы азербайджано-российского экономического сотрудничества

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в России министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев 15 июня встретился с министром экономического развития этой страны Алексеем Улюкаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, в ходе встречи обсуждались торгово-экономические связи между странами и перспективы расширения сотрудничества, транзитные возможности, созданные благодаря транспортному коридору Север-Юг, а также вопросы развития коридора.

Ш.Мустафаев высоко оценил азербайджано-российские связи: “Азербайджан и Россия подписали более 170 документов, охватывающих 50 секторов экономики. Россия – один из основных торговых партнеров Азербайджана. Сейчас в Азербайджане действуют около 600 компаний с российским капиталом. Азербайджанские компании также осуществляют успешную деятельность в России. Прямые инвестиции российской стороны в экономику Азербайджана превышают 3 млрд. долларов, азербайджанской стороны в экономику России – 1 млрд. доллар”.

Российский министр А.Улюкаев подчеркнул, что азербайджано-российские связи успешно развиваются в различных сферах, в том числе, экономике: “Обе страны имеют большой потенциал для расширения сотрудничества. Эффективное использование имеющихся возможностей может сыграть значимую роль в развитии двусторонних связей”.

В ходе встречи стороны достигли договоренности о проведении в Азербайджане в декабре этого года VII Межрегионального форума Азербайджан-Россия.