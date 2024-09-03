В Масаллы пройдет выставка-ярмарка KOB FEST

Очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, пройдет в Масаллы.

Очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, пройдет в Масаллы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Субъекты МСБ из Масаллы и близлежащих регионов, желающие представить свою продукцию и услуги на ярмарке, которая пройдет 13-15 сентября, могут подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте агентства до 9 сентября.

Плата за участие в ярмарке не взимается.

Целью выставки-ярмарки KOB FEST является продвижение продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса, а также расширение возможностей их продаж. В рамках ярмарки будет организована культурно-развлекательная программа.