В Масаллы начал работу Центр занятости и социального предпринимательства

При поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана в Масаллы начал работу Центр социального предпринимательства и занятости.

При поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана в Масаллы начал работу Центр занятости и социального предпринимательства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство.

По информации, центр оснащен соответствующим оборудованием для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и из уязвимых социальных групп, а также членов семей шехидов и гази портняжному делу, ковроткачеству, профессии фото-видео оператора. В центре созданы необходимые условия для того, чтобы участники овладели профессиональными навыками.