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    В марте состоится бизнес форум Азербайджан-Пакистан

    Форум пройдет в рамках визита президента Пакистана в Азербайджан

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В марте в Баку состоится бизнес форум Азербайджан-Пакистан. Об этом Report сообщил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

    По его словам, форум пройдет в рамках визита президента Пакистана Мамнуна Хуссейна в Азербайджан. Посол отметил, что визит запланирован на вторую неделю марта.

    Х. Гайсер  отметил, что в предстоящем форуме примут участие ряд пакистанских компаний. Мероприятие нацелено на укрепление торговых связей между странами.

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