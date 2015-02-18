В марте состоится бизнес форум Азербайджан-Пакистан

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В марте в Баку состоится бизнес форум Азербайджан-Пакистан. Об этом Report сообщил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

По его словам, форум пройдет в рамках визита президента Пакистана Мамнуна Хуссейна в Азербайджан. Посол отметил, что визит запланирован на вторую неделю марта.

Х. Гайсер отметил, что в предстоящем форуме примут участие ряд пакистанских компаний. Мероприятие нацелено на укрепление торговых связей между странами.