    Бизнес
    • 17 октября, 2025
    • 12:56
    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Азербайджано-Кыргызский фонд развития и кыргызская компания "Орион Гранд" подписали инвестиционное соглашение о создании современного предприятия по производству ковролина в Кыргызстане.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

    Соглашением предусмотрено финансирование проекта по созданию современного предприятия по производству ковролина. Это первый подобный проект в Кыргызстане, поскольку до настоящего времени ковролин полностью импортировался из-за рубежа.

    Реализация проекта позволит создать местное производство ковролина, заместить часть импорта, создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал страны.

    Общая стоимость проекта составляет $3,2 млн, из которых $1 млн будет профинансирован Азербайджано-Кыргызским фондом развития.

    Предприятие будет ориентировано не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

