В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном
- 17 октября, 2025
- 12:56
Азербайджано-Кыргызский фонд развития и кыргызская компания "Орион Гранд" подписали инвестиционное соглашение о создании современного предприятия по производству ковролина в Кыргызстане.
Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и коммерции Кыргызстана.
Соглашением предусмотрено финансирование проекта по созданию современного предприятия по производству ковролина. Это первый подобный проект в Кыргызстане, поскольку до настоящего времени ковролин полностью импортировался из-за рубежа.
Реализация проекта позволит создать местное производство ковролина, заместить часть импорта, создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал страны.
Общая стоимость проекта составляет $3,2 млн, из которых $1 млн будет профинансирован Азербайджано-Кыргызским фондом развития.
Предприятие будет ориентировано не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.