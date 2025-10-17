Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Biznes
    17 oktyabr, 2025
    13:25
    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu və Qırğızıstanın "Orion Grand" şirkəti ölkədə müasir kovrolin istehsalı üzrə müəssisəsinin yaradılması üçün investisiya sazişi imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sazişdə müasir kovrolin istehsalı müəssisəsinin yaradılması üzrə layihənin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, Qırğızıstanda ilk belə layihədir, çünki indiyə qədər kovrolin tamamilə xaricdən idxal edilirdi.

    Layihənin həyata keçirilməsi yerli xalça istehsalına başlanılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına və ölkənin sənaye potensialının gücləndirilməsinə imkan verəcək.

    Layihənin ümumi dəyəri 3,2 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Bunun da 1 milyon ABŞ dolları Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun hesabına maliyyələşdiriləcək.

    Müəssisə məhsulların təkcə Qırğızıstanın daxili bazarına deyil, həm də Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və digər ölkələrə ixracına yönəldiləcək.

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном
    Azerbaijan-Kyrgyzstan fund to finance carpet production in Kyrgyzstan

