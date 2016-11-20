В Китае отозвали более 22,5 тысячи автомобилей BMW

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Государственное управление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) приняло решение отозвать свыше 22,5 тысяч автомобилей марки BMW из-за проблем с электронным блоком управления подушками безопасности, сообщает РИА Новости.

В сообщении регулятора отмечается, что из-за нарушения работы блока управления подушками безопасности, который может работать некорректно, существует опасность для пассажиров и водителя в случае аварии.

Согласно сообщению AQSIQ, под отзыв попали 17327 автомобилей модели BMW 7-й серии, сошедшие с конвейера в период со 2 декабря 2011 по 21 июня 2012 года, а также 5216 автомобилей BMW 5-й серии, произведенные с 12 мая 2011 по 29 июня 2012 года.

Кроме этого регулятор отзывает 336 автомобилей Rolls-Royce Ghost.