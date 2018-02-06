В Китае открылся офис торгового представительства Азербайджана

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Официальное открытие офиса торгового представительства Азербайджана состоялось в столице Китая Пекине.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на церемонии приняли участие азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым и китайские официальные лица.

Ш. Мустафаев отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а в 2017 году товарооборот между двумя странами составил 1,2 млрд долларов, увеличившись на 43%: "Китай занимает четвертое место по объему товарооборота с Азербайджаном, 8-е место по экспорту и 3-е по импорту. В Азербайджане действуют более 100 компаний с китайским капиталом, которые успешно участвуют в различных проектах. Наша страна также успешно сотрудничает с Китаем в области инвестиций. Три экспортные миссии в Китай были организованы в 2016 и 2017 годах, азербайджанская продукция была продемонстрирована на едином стенде Made in Azerbaijan на двух выставках в Китае. Азербайджан примет участие в еще трех выставках, которые пройдут в этом году в Китае. На сегодняшний день с участием азербайджанских и китайских бизнесменов прошло восемь бизнес-форумов. Очередной бизнес-форум состоится 6 февраля в рамках визита азербайджанской делегации в Китай. Сейчас ведутся переговоры об открытии "Азербайджанского винного дома" в Шанхайском международном торговом центре. Имеется очень большой потенциал для расширения азербайджано-китайских экономических связей".

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом торгового представительства Азербайджана.