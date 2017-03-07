В Киеве подписан меморандум между союзами бизнесменов Азербайджана и Турции

Киев. 7 марта. REPORT.AZ/ В Киеве был подписан меморандум между Союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Украины (ATU) и Международным союзом бизнесменов Украины и Турции (TUID).

Как передает украинское бюро Report, на событии присутствовали посол Азербайджана в Украине Азер Худиев и посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель.

Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель отметил на мероприятии, что азербайджанские бизнесмены более опытные, и руководители турецких фирм будут брать с них пример. "Турция верит, что Украина будет развиваться. И Украина готова принимать инвестиции наших фирм. Подписание меморандума – важный шаг в развитии азербайджано-турецких отношений в сфере бизнеса в Украине", - заявил Йонет Джан Тезель.

Посол Азербайджана А. Худиев выразил желание, чтобы азербайджанские и турецкие фирмы плодотворно, успешно работали на украинском рынке: "Сейчас Украина нуждается в инвестициях. Азербайджанские, турецкие фирмы могут работать на благо и украинского общества в том числе", - отметил посол.

На мероприятии присутствовали представители турецких и азербайджанских фирм в Украине, бизнесмены-представители азербайджанской и турецкой диаспор в Украине.