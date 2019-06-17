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Назначен глава нового министерства торговли и интеграции Казахстана

В Казахстане создано министерство торговли и интеграции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова министром торговли и интеграции.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, размещенном на сайте президента. 

Ранее Токаев своим указом постановил образовать министерство торговли и интеграции с передачей ему ряда функций и полномочий других ведомств.

Новому министерству переданы функции и полномочия Министерства национальной экономики "в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей". 

От Министерства индустрии и инфраструктурного развития переданы функции в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений. 

Кроме того, в ведение нового ведомства будут переданы полномочия от МИД Казахстана по координации деятельности в сфере продвижения экспорта. 

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