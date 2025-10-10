В Гёйчае пройдет выставка-ярмарка KOB FEST
Бизнес
- 10 октября, 2025
- 15:01
8-9 ноября в Гёйчайском районе состоится выставка-ярмарка KOB FEST.
Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).
Субъекты МСП смогут представить на выставке-ярмарке свою продукцию и услуги широкой потребительской аудитории, расширить возможности продаж и наладить новые деловые связи.
Субъекты МСБ из Гёйчая и близлежащих регионов, желающие представить свою продукцию и услуги на ярмарке, которая будет организована в рамках "Фестиваля граната", могут обратиться до 3 ноября, заполнив соответствующую форму на сайте агентства.
Участие в ярмарке для микро- и малых предпринимателей бесплатное.
