В Гяндже пройдет выставка-ярмарка KOB Fest

6-8 августа в Гяндже при организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоится очередная выставка-ярмарка KOB Fest.
Как сообщили Report в KOBİA, на ярмарке будут представлены продукция и услуги, предоставляемые субъектами МСП.
Предприниматели могут оставить заявку на участие в ярмарке на
Целью проведения KOB Fest является поддержка продажи продукции, производимой субъектами МСП, продвижение местной продукции, а также расширение связей между производителями и поставщиками.
Ранее в этом году подобные ярмарки прошли в Гёйгеле и Шеки, на которых более 170 субъектов МСП представили свои товары и услуги.