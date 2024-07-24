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В Гяндже пройдет выставка-ярмарка KOB Fest

В Гяндже пройдет выставка-ярмарка KOB Fest 6-8 августа в Гяндже при организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоится очередная выставка-ярмарка KOB Fest.
Бизнес
24 июля 2024 г. 12:47
В Гяндже пройдет выставка-ярмарка KOB Fest

6-8 августа в Гяндже при организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоится очередная выставка-ярмарка KOB Fest.

Как сообщили Report в KOBİA, на ярмарке будут представлены продукция и услуги, предоставляемые субъектами МСП.

Предприниматели могут оставить заявку на участие в ярмарке на сайте агентства.

Целью проведения KOB Fest является поддержка продажи продукции, производимой субъектами МСП, продвижение местной продукции, а также расширение связей между производителями и поставщиками.

Ранее в этом году подобные ярмарки прошли в Гёйгеле и Шеки, на которых более 170 субъектов МСП представили свои товары и услуги.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

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