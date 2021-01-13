В Грузии приостановил работу завод с азербайджанским капиталом

Действующий в Грузии Агарский сахарный завод с азербайджанским капиталом вновь приостановил производство.
Как сообщает грузинское бюро Report, причиной тому стало завершение в конце прошлого года льготного периода, который правительство Грузии предоставило предприятию для стимулирования производства.
В компании заявили, что в настоящее время производство нерентабельно и ведутся переговоры с правительством о продлении льгот. Если переговоры пройдут успешно, то завод возобновит производство сахара.
Напомним, что в апреле прошлого года правительство Грузии приняло решение о возобновлении деятельности завода для удовлетворения спроса на сахар на внутреннем рынке. Завод, принадлежащий азербайджанскому Azersun Holding, функционировал в течение 6 месяцев с 1 июня прошлого года за счет льготных тарифов на потребление природного газа и железнодорожные перевозки.