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В Грузии приостановил работу завод с азербайджанским капиталом

В Грузии приостановил работу завод с азербайджанским капиталом В настоящее время производство нерентабельно и ведутся переговоры с правительством о продлении льгот
Бизнес
13 января 2021 г. 11:32
В Грузии приостановил работу завод с азербайджанским капиталом

Действующий в Грузии Агарский сахарный завод с азербайджанским капиталом вновь приостановил производство.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной тому стало завершение в конце прошлого года льготного периода, который правительство Грузии предоставило предприятию для стимулирования производства.

В компании заявили, что в настоящее время производство нерентабельно и ведутся переговоры с правительством о продлении льгот. Если переговоры пройдут успешно, то завод возобновит производство сахара.

Напомним, что в апреле прошлого года правительство Грузии приняло решение о возобновлении деятельности завода для удовлетворения спроса на сахар на внутреннем рынке. Завод, принадлежащий азербайджанскому Azersun Holding, функционировал в течение 6 месяцев с 1 июня прошлого года за счет льготных тарифов на потребление природного газа и железнодорожные перевозки.

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